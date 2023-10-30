Гендиректор «Сочи» о будущем Точилина: «Без комментариев»

Вчера южане проиграли «Пари НН» (0:1) в Мир РПЛ и после 13 туров замыкают таблицу с 9 очками. — Могу назвать поражение очень обидным, потому что мы владели преимуществом весь матч, но де‑факто ноль очков.
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