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Макдэвид разделил с Гретцки 1-е место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет

Коннор Макдэвид забил победный гол и сделал передачу в матче с «Анахаймом» (6:2). 25-летний нападающий «Эдмонтона» забросил решающую шайбу в игре в 58-й раз в карьере.

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