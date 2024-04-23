СБУ сообщила о подозрении митрополиту Арсению

24 апреля 2024 года Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Святогорскому Арсению подозрение в распространении информации о расположении блокпостов Сил обороны в Донецкой области во время литургии.
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