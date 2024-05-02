Соглашение о гарантиях безопасности Украины со стороны США заключат на 10 лет. Американские элиты рассчитывали затянуть вооруженное столкновение, заявил политический обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин.
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