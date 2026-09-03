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Фармпром России - новости и события

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«Промис» провел масштабное обновление системы согласования макетов упаковки «Оригинал-макет.ПРО 3.0»

«Промис» провел масштабное обновление системы согласования макетов упаковки «Оригинал-макет.ПРО 3.0»

Разработчики фактически пересобрали технологическую основу сервиса, чтобы ускорить его работу, упростить дальнейшее развитие и постепенно охватить больше процессов Статья полностью.

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