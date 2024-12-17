Сергей Кириенко: построение образа будущего России – огромная задача

Построение образа будущего России является огромной задачей, которая должна решаться совместными усилиями всех неравнодушных жителей страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках форума "Идеология русской мечты", который прошел в Общественной палате России.
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