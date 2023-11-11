Наступление на Авдеевку: Армия России штурмует Степовое (КАРТА)

Армия России развивает наступление на Авдеевку, штурмуя Степовое. Прорвана оборона ВСУ вдоль железной дороги по всему северному флангу.
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