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Соболев, Захарян, Мостовой, Шунин, Баринов, Сильянов – в старте сборной России на матч с Узбекистаном

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном. С первых минут на поле выйдут Антон Шунин, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Александр Соболев, Арсен Захарян.

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