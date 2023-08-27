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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Освежитель для ковров своими руками

Освежитель для ковров очень легко сделать самому и сэкономить тем самым немного денег. Домашние животные, остатки еды и другие загрязнения, которые возникают при повседневной жизни, могут привести к тому, что ковер будет источать неприятный запах.

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