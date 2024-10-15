Материнский капитал увеличат в феврале 2025 года

В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован на уровень инфляции.Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков отметил, что для первого ребёнка размер материнского капитала увеличится на 46 тысяч рублей и составит 677 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии