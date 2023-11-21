Режим – всё, спец. операция окончена?

Экс-комика пробило на откровение: Русским предложена "честная сделка" На встрече с африканскими СМИ президент Зе вдруг озвучил крамольную мысль – надо бы сворачивать всю эту заваруху, затеянную против России.
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