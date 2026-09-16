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Царьград

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Кашеварова заявила, что генерала Груниса врагу могли сдать свои

Кашеварова заявила, что генерала Груниса врагу могли сдать свои

Военкор Анастасия Кашеварова заявила, что генерала Груниса, который погиб на СВО, врагу могли сдать свои.

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