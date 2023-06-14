Русская весна

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ВМФ, ВКС и «Шахиды» нанесли комбинированный ракетный удар, — командование ВСУ

ВМФ, ВКС и «Шахиды» нанесли комбинированный ракетный удар, — командование ВСУ

ВМФ России, ВКС России и БПЛА-камикадзе «Шахид» («Герань») ночью нанесли комбинированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины, сообщает Воздушное командование ВСУ.

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