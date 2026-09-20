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Журнал «Профиль»

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Галибаф исключил открытие Ормузского пролива до выполнения условий Ирана

Галибаф исключил открытие Ормузского пролива до выполнения условий Ирана

Позиции Тегерана на дипломатической арене полностью ясны, рациональны и не подлежат торгу, заявил в воскресенье, 20 сентября 2026 года, председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

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