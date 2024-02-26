Больше половины россиян сталкиваются с непредвиденными расходами

Больше половины опрошенных россиян (64%) время от времени сталкиваются с непредвиденными расходами. 13% респондентов часто тратят денежные средства вне рамок бюджета, а 9% постоянно "живут не по средствам" и тратят больше, чем планировали.
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