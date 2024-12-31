«Время, чтобы оглянуться назад»: Артюхов поздравил жителей ЯНАО с наступающим Новым годом

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов произнес ямальцам поздравления в честь наступающего Нового года. Он сказал, что канун праздника — лучшее время, чтобы оглянутся назад и вспомнить самые счастливые моменты уходящего года.
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