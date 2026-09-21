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Маск хочет построить нечто похожее на Hyperloop между Остином и Сан-Антонио

Маск хочет построить нечто похожее на Hyperloop между Остином и Сан-Антонио

Hyperloop предполагает движение пассажирских или грузовых капсул внутри герметичной трубы с пониженным давлением, что должно снизить сопротивление воздуха и позволить развивать высокую скорость.

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