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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран о недопуске России: «Нужно продолжать развиваться, как и ранее. Если не вернут, нам прекратить играть в футбол?»

«Нужно продолжать развиваться, как и ранее. Нам не нужно обращать на кого-то внимание. Если не вернут, нам прекратить играть в футбол?  Мы живем, играем, смотрим футбол.

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