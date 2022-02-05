Россия в финале ЧЕ по мини-футболу! 3:2 с Украиной – решили гол ножницами и отбитый пенальти за 70 секунд до конца

Сборная России обыграла сборную Украины в огненном полуфинале мини-футбольного Евро – 3:2! За 70 секунд до конца счет подвис, но вратарь Дмитрий Путилов взял пенальти от капитана украинцев Петра Шотурмы – удар был по центру ворот, Путилов вовремя свел ноги.
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