Россия в финале ЧЕ по мини-футболу! 3:2 с Украиной – решили гол ножницами и отбитый пенальти за 70 секунд до конца

Сборная России обыграла сборную Украины в огненном полуфинале мини-футбольного Евро – 3:2! За 70 секунд до конца счет подвис, но вратарь Дмитрий Путилов взял пенальти от капитана украинцев Петра Шотурмы – удар был по центру ворот, Путилов вовремя свел ноги.