Не только о футболе

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей озеров
    Действительно,странно слышать от Калиниченко  уничижительные слова о составе Спартака,тем более сейчас,когда команда ...Открытие Олимпиад...
  • Массимо Палыч
    Странный какой-то эффект оказывает на Закирова Балтика-9! Налившись этого напитка, старик начинает бредить, но это об...«Реал» вылетел из...
  • Лена Мисько
    После матча с Джохором в Коммент Шоу обсуждали, как играет Ваноли. И все сошлись во мнении, что это стандартный футбо...Открытие Олимпиад...

Россия в финале ЧЕ по мини-футболу! 3:2 с Украиной – решили гол ножницами и отбитый пенальти за 70 секунд до конца

Россия в финале ЧЕ по мини-футболу! 3:2 с Украиной – решили гол ножницами и отбитый пенальти за 70 секунд до конца

Сборная России обыграла сборную Украины в огненном полуфинале мини-футбольного Евро – 3:2!  За 70 секунд до конца счет подвис, но вратарь Дмитрий Путилов взял пенальти от капитана украинцев Петра Шотурмы – удар был по центру ворот, Путилов вовремя свел ноги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх