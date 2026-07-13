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Руспродсоюз: огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России

Руспродсоюз: огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России

Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за последний месяц. К такому выводу пришли специалисты Руспродсоюза, которые проанализировали изменение средних цен в первую неделю июля по сравнению с первой неделей июня.

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