Руспродсоюз: огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России

Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за последний месяц. К такому выводу пришли специалисты Руспродсоюза, которые проанализировали изменение средних цен в первую неделю июля по сравнению с первой неделей июня.
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