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Почему признание Аллы Довлатовой о голодовке вызвало больший интерес, чем её секреты стройности

Почему признание Аллы Довлатовой о голодовке вызвало больший интерес, чем её секреты стройности

Почти десять лет спустя Алла Довлатова впервые подробно рассказала, что история, которую сегодня многие связывают только с похудением, началась вовсе не с желания выглядеть моложе.

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