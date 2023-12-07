В Алтайском крае запускают современную электричку

Состав состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест В Алтайском крае 7 декабря в рейс выйдет новый электропоезд ЭП3Д по маршруту Барнаул – Артышта-II, сообщает правительство Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии