Федор Болтин: Завтра будет лето!

Председатель Комитета по культуре Петербурга – о предстоящей яркой кульминации празднования Дня города Сегодня и в предстоящие выходные нас ждет яркая кульминация празднования Дня города – дня основания Санкт-Петербурга – «Классика на Дворцовой» (6+) и «Музыка Дворцового моста» (0+), «Петровские ассамблеи 3.