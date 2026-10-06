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«Вот почему RAM такая дорогая». Дженсен Хуанг копирует Майкла Джексона, Билл Гейтс в обмороке, Тим Кук в восторге — новый ИИ-ролик на фоне рекорда Nvidia набирает популярность

«Вот почему RAM такая дорогая». Дженсен Хуанг копирует Майкла Джексона, Билл Гейтс в обмороке, Тим Кук в восторге — новый ИИ-ролик на фоне рекорда Nvidia набирает популярность

Акции Nvidia установили новый рекорд На Bilibili разлетелся ИИ-ролик, в котором глава Nvidia Дженсен Хуанг выпрыгивает на сцену концерта в кожаной куртке и очках и танцует в стиле Майкла Джексона.

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