Братья навек: 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году главами двух государств был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», который положил начало процессу взаимной интеграции стран.
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