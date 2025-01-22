Нижегородские ученые создали нейросеть для определения региона по иммунитету

Учёные ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М.К. Аммосова создали нейросеть для определения региона по иммунитету, сообщает пресс-служба нижегородского вуза.
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