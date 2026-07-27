За сутки в Свердловской области от воды освободили 2 дома и 206 участков

Паводковая обстановка в Свердловской области демонстрирует устойчивую тенденцию к нормализации. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, за прошедшие сутки удалось полностью освободить от воды 2 жилых дома и 206 приусадебных участков, расположенных в 12 населённых пунктах.
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