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Царьград

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За сутки в Свердловской области от воды освободили 2 дома и 206 участков

За сутки в Свердловской области от воды освободили 2 дома и 206 участков

Паводковая обстановка в Свердловской области демонстрирует устойчивую тенденцию к нормализации. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, за прошедшие сутки удалось полностью освободить от воды 2 жилых дома и 206 приусадебных участков, расположенных в 12 населённых пунктах.

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