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Генпрокурор ОАЭ: пилот flydubai хотел повторить теракт 11 сентября 2001 года

Генпрокурор ОАЭ: пилот flydubai хотел повторить теракт 11 сентября 2001 года

Второй пилот самолёта Boeing 737 авиакомпании flydubai хотел повторить теракт 11 сентября 2001 года. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, пишет WAM.

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