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Нижегородская правда

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Нутрициологам без медобразования может грозить уголовная ответственность

Нутрициологам без медобразования может грозить уголовная ответственность

Нутрициологам без медицинского образования может грозить уголовная ответственность. Об этом в своем MAX-канале рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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