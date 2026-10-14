Почему бассейн в доме — это не просто чаша с водой: личный разбор инженерных реалий

Когда впервые задумываешься о собственном бассейне, воображение рисует почти идиллическую картину: тёплая вода, мягкий свет, панорамные окна и ощущение бесконечного отдыха.
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