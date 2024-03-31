Тюрколог Мавашев назвал мэра Стамбула возможным преемником Эрдогана

Тюрколог Юрий Мавашев в беседе с газетой "Известия" заявил, что в случае победы на выборах мэра Стамбула действующий глава города Экрем Имамоглу может стать преемником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
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