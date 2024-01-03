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Александр Емельяненко посетил Медину и снял видео на фоне мечети Масджид ан-Набави

Александр Емельяненко посетил Медину и снял видео на фоне мечети Масджид ан-Набави

«Мечеть пророка Мухаммеда, Медина», – сказал Александр Емельяненко, который с лета-2023 года в Ингушетии проходил реабилитацию после запоя.

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