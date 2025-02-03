«ВИП могила для любовницы Ленина»: почему Инессу Арманд похоронили на Красной площади

В октябре 1920 г. Инессу Арманд похоронили в Кремлевском некрополе – и на то было несколько причин. Нарушенный протокол У стен Кремля хоронили только видных деятелей Страны советов и участников Октябрьской революции, но в 20-30-е на главной площади Москвы нашлось место и для иностранных коммунистов-революционеров.