«ВИП могила для любовницы Ленина»: почему Инессу Арманд похоронили на Красной площади

В октябре 1920 г. Инессу Арманд похоронили в Кремлевском некрополе – и на то было несколько причин. Нарушенный протокол У стен Кремля хоронили только видных деятелей Страны советов и участников Октябрьской революции, но в 20-30-е на главной площади Москвы нашлось место и для иностранных коммунистов-революционеров.
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