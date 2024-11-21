Чьей женой является новый министр сельского хозяйства. Речан: "Не вижу конфликта интересов"

Людмила Катлабуга, новый министр сельского хозяйства, перенявшая портфель Владимира Боли, является женой главы Национального инспектората расследований (НИР) Аркадия Катлабуги, что подтвердил Дорин Речан.
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