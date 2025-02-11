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Царьград

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Ученые из Испании нашли в тайнике с сокровищами внеземные металлы

Ученые из Испании нашли в тайнике с сокровищами внеземные металлы

В Испании ученые нашли в древнем тайнике 1963 года браслет и полусферу из внеземного металла.ИА «Кулик» сообщает подробности.

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