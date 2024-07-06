Avia.pro - СМИ Возвращение легенд: перезагрузка классики Ветер перемен дует над российскими кинотеатрами, и власти решили, что пора переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей настоящими патриотами.
Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»
Комментарии
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elena avdeeva
А еще перепишем "Бурлаков на Волге", пересочиним "Катюшу" и перестроим Кремль!
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59 мин.
АК
Александр Кутуев
Министр просвещения по уровню развития находится примерно в районе ученика 4 класса! Куда смотрит правительство? Президент? Нонсенс какой-то!
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33 мин.
Владимир
Хотел еще добавить. Вы пишете "Что же до новых фильмов,то не забывайте о вашингтонском или лондонском"обкоме"продвинувших в кресла нынешних"деятелей!". Можно снять любые фильмы. Нельзя заставить их насильно смотреть, обсуждать, любить и пересматривать. Прецеденты уже были недавно. Общественники сильно негодовали.
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1 мин.
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