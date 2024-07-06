Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»

Владимир

Хотел еще добавить. Вы пишете "Что же до новых фильмов,то не забывайте о вашингтонском или лондонском"обкоме"продвинувших в кресла нынешних"деятелей!". Можно снять любые фильмы. Нельзя заставить их насильно смотреть, обсуждать, любить и пересматривать. Прецеденты уже были недавно. Общественники сильно негодовали.