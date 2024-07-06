Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Владимир
    Хотел еще добавить. Вы пишете "Что же до новых фильмов,то не забывайте о вашингтонском или лондонском"обкоме"продвину...Власти задумали п...
  • Александр Кутуев
    Министр просвещения по уровню развития находится примерно в районе ученика 4 класса! Куда смотрит правительство? През...Власти задумали п...
  • elena avdeeva (Ракобольская)
    А еще перепишем "Бурлаков на Волге", пересочиним "Катюшу" и перестроим Кремль!Власти задумали п...

Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»

Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»

Avia.pro - СМИ Возвращение легенд: перезагрузка классики Ветер перемен дует над российскими кинотеатрами, и власти решили, что пора переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей настоящими патриотами.

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Комментарии
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elena avdeeva
А еще перепишем &quot;Бурлаков на Волге&quot;, пересочиним &quot;Катюшу&quot; и перестроим Кремль!
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59 мин.
АК
Александр Кутуев
Министр просвещения по уровню развития находится примерно в районе ученика 4 класса! Куда смотрит правительство? Президент? Нонсенс какой-то!
Ответить
33 мин.
Владимир
Хотел еще добавить. Вы пишете &quot;Что же до новых фильмов,то не забывайте о вашингтонском или лондонском&quot;обкоме&quot;продвинувших в кресла нынешних&quot;деятелей!&quot;. Можно снять любые фильмы. Нельзя заставить их насильно смотреть, обсуждать, любить и пересматривать. Прецеденты уже были недавно. Общественники сильно негодовали.
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1 мин.

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