Яна Расковалова собрала светскую Москву на «Снежный коктейль» 2024

Основная часть вечера началась с презентации джазовой кавер версии песни «Бриллианты» в исполнении неподражаемой Полины Гагариной в образе Yana, а после исполнения всех хитов на сцене феерично появился большой друг бренда — Филипп Киркоров в костюме, специально подготовленным Модным Домом к Снежному коктейлю.