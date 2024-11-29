Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Яна Расковалова собрала светскую Москву на «Снежный коктейль» 2024

Яна Расковалова собрала светскую Москву на «Снежный коктейль» 2024

Основная часть вечера началась с презентации джазовой кавер версии песни «Бриллианты» в исполнении неподражаемой Полины Гагариной в образе Yana, а после исполнения всех хитов на сцене феерично появился большой друг бренда — Филипп Киркоров в костюме, специально подготовленным Модным Домом к Снежному коктейлю.

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