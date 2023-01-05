В ШОС заявили о готовности создать условия для решения конфликта на Украине

Глава ШОС Мин: страны организации готовы помочь в урегулировании украинского кризиса Евгений Шакиров Григорий Сысоев/РИА «Новости» Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать условия для решения украинского кризиса.
Глава ШОС Мин: страны организации готовы помочь в урегулировании украинского кризиса Евгений Шакиров Григорий Сысоев/РИА «Новости» Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать условия для решения украинского кризиса.
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