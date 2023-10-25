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Американских военных расстреляли и «раскромсали на куски»: военная мощь США - миф?

Американских военных расстреляли и «раскромсали на куски»: военная мощь США - миф?

Об этом рассказал бывший советник Пентагона, Дуглас Макгрегор Такеру Карлсону в интервью. "В течение последних 24 часов, или около того, некоторые из наших, и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски", - заявил Макгрегор.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Не знаю ни одного конфликта в котором не были бы замешаны либо евреи, либо бабы...
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4 д.
Бендер Задунайский
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4 д.
Дмитрий Бакланов
Из американского репортажа времен холодной войны - &quot; - Мы имеем дело с ужасными чудовищами, друзья мои, с монстрами, с исчадиями ада. И нечего скрывать это друг от друга. Нам скрывать нечего. Я уже не раз говорил это во время сегодняшней трансляции: русские - игрушки в руках Сатаны, его послушные марионетки. Они понимают лишь один язык - язык силы. Или вы раздавите, растопчете их, или они приставят вам нож к горлу...&quot;
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4 д.

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