Об этом рассказал бывший советник Пентагона, Дуглас Макгрегор Такеру Карлсону в интервью. "В течение последних 24 часов, или около того, некоторые из наших, и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски", - заявил Макгрегор.
Американских военных расстреляли и «раскромсали на куски»: военная мощь США - миф?
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Не знаю ни одного конфликта в котором не были бы замешаны либо евреи, либо бабы...
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4 д.
Бендер Задунайский
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4 д.
Дмитрий Бакланов
Из американского репортажа времен холодной войны - " - Мы имеем дело с ужасными чудовищами, друзья мои, с монстрами, с исчадиями ада. И нечего скрывать это друг от друга. Нам скрывать нечего. Я уже не раз говорил это во время сегодняшней трансляции: русские - игрушки в руках Сатаны, его послушные марионетки. Они понимают лишь один язык - язык силы. Или вы раздавите, растопчете их, или они приставят вам нож к горлу..."
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4 д.
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