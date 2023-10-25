Американских военных расстреляли и «раскромсали на куски»: военная мощь США - миф?

Дмитрий Бакланов

Из американского репортажа времен холодной войны - " - Мы имеем дело с ужасными чудовищами, друзья мои, с монстрами, с исчадиями ада. И нечего скрывать это друг от друга. Нам скрывать нечего. Я уже не раз говорил это во время сегодняшней трансляции: русские - игрушки в руках Сатаны, его послушные марионетки. Они понимают лишь один язык - язык силы. Или вы раздавите, растопчете их, или они приставят вам нож к горлу..."