Страна и люди
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Страна и люди

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Мэр украинского города Острог извинился за русскую песню

Мэр украинского города Острог извинился за русскую песню

На Украине мэру одного из регионов пришлось извиняться за исполнение песни на русском языке. Как сообщает «360» со ссылкой на украинское издание, речь идет о мэре города Острог Ровненской области Юрии Ягодке, публично исполнившем русскую народную песню «Ой, цветет калина в поле у ручья».

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