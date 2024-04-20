Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    Да когда ж уже заколотят ту дырку в заборе, через которую эти тараканы лезут в Россию?... Может дустом их попробовать...У Минобразования ...
  • Аршак Меликджанян
    классДемократура лжи
  • Alexander Kozlov
    Вы видели сколько у них денег? С ними он из любой Якутии сбежит.«У меня вчера еще...

У Минобразования хотят выяснить, откуда среди мигрантов столько отличников по русскому языку

У Минобразования хотят выяснить, откуда среди мигрантов столько отличников по русскому языку

Политнавигатор Количество выявленных нелегальных мигрантов в Крыму выросло вдвое в сравнении с прошлым годом и достигло 2737 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Для начала, надо выявить продажных .... которые за деньги, готовы Родину продать. А таких много.
Ответить
1 час.
виктор климахин
Эту   суку   отправить    со  всей  родней    на  каторжные  работы    пожизненно   и   их  потомков   другим   будет   урок   Кто  в  советское    время   служил    в  армии   скажут   письма   им   домой  писали        русские     и   присягу  принимали    повторяя   за   русским   а  некоторые   и  говорить    не  могли   За  сорок   с  лишним   лет   не  чего    не    изменилось   как  были   чурки  черножопые    так   и  остались   шакалами   басмачами   душманами   фанатичными   исламистами   Это   армия    по  приказу   исламистов   в  любой  момент   поднять   бунт    войну  в России    против    Россиян    ТОЛЬКО    УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ    КАК  БЕШЕННЫХ   СОБАК
Ответить
24 мин.
Балу -
Да когда ж уже заколотят ту дырку в заборе, через которую эти тараканы лезут в Россию?... Может дустом их попробовать?...
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх