Политнавигатор Количество выявленных нелегальных мигрантов в Крыму выросло вдвое в сравнении с прошлым годом и достигло 2737 человек.
У Минобразования хотят выяснить, откуда среди мигрантов столько отличников по русскому языку
Комментарии
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Нина Грекова
Для начала, надо выявить продажных .... которые за деньги, готовы Родину продать. А таких много.
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1 час.
виктор климахин
Эту суку отправить со всей родней на каторжные работы пожизненно и их потомков другим будет урок Кто в советское время служил в армии скажут письма им домой писали русские и присягу принимали повторяя за русским а некоторые и говорить не могли За сорок с лишним лет не чего не изменилось как были чурки черножопые так и остались шакалами басмачами душманами фанатичными исламистами Это армия по приказу исламистов в любой момент поднять бунт войну в России против Россиян ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК
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24 мин.
Балу -
Да когда ж уже заколотят ту дырку в заборе, через которую эти тараканы лезут в Россию?... Может дустом их попробовать?...
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16 мин.
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