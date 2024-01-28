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Аксенов: в Крыму задержаны все совершившие теракты диверсанты

Аксенов: в Крыму задержаны все совершившие теракты диверсанты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил утром в субботу, 28 января, что все диверсанты, которые совершили на полуострове теракты, к настоящему моменту задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

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