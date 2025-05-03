В музее «Симбирская классическая гимназия» начала работу историко-документальная выставка «Ульяновский тыл — фронту», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пятилетию присвоения Ульяновску звания «Город трудовой доблести».
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