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Иваново

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«Энергия» стала победительницей престижного баскетбольного турнира и завоевала Кубок губернатора

Впервые за много лет ивановская баскетбольная команда «Энергия» победила в турнире памяти тренера Кирилла Петровича Литвинова и стала обладателем Кубка губернатора Ивановской области по баскетболу.

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