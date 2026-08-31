«Энергия» стала победительницей престижного баскетбольного турнира и завоевала Кубок губернатора

Впервые за много лет ивановская баскетбольная команда «Энергия» победила в турнире памяти тренера Кирилла Петровича Литвинова и стала обладателем Кубка губернатора Ивановской области по баскетболу.
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