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Нижегородская правда

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Суд оставил в силе постановление о привлечении «Реал-Кстово» к ответственности

Суд оставил в силе постановление о привлечении «Реал-Кстово» к ответственности

Канавинский районный суд поддержал решение Росприроднадзора о привлечении ООО «Реал-Кстово» к административной ответственности за экологические нарушения.

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