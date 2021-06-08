Как Украина заставила оправдываться Белый дом

Темы дняПолитикаКак Украина заставила оправдываться Белый домВчера вечером состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом, которого так долго ждали на Украине.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИван Бродягинhttps://youtu.be/i-Qg0986DzgАлександр ИвановХрень, Барин никогда не оправдывается перед холопом!!АшотЖалко их... Вроде хохлы всегда были прошаренными и хитрожопыми... Ну как они согласились стать лизоблюдными лакеями? Хотя...кто их спрашивал?!)Александр ИвановИсторию плохо знаешь блогер, поэтому ничего удивительное!!VGVasily GolovЧто при СССР украинцы не были лизоблюдами?Тогда как удалось объединить внутренние газовые сети с транзитными трубами.обеспечить за счет бюджета СССР газификацию 15 млн квартир,построить 5 АЭС,Южмаш,ЛАЗ.КрАЗ?Перед передачей части предприятий в союзное подчинение они кричали: Грабят Украину.Еще считали себя кормилицей хлебом всего СССР.Одновременно СССР закупал пшеницу в США и Канады.Получили независимость.в итоге стали зависимы по ГТС,АЭС,финансов.Просчитались.VGVasily GolovУкраинцам захотелось жить отдельно от остального Союза.Таких набралось 90%! А в Армении — и вовсе 99%! Какими доводами местные князьки могли внушить народам своих республик, что надо срочно избавляться от «гнета Москвы»? Ну, кроме национальной гордости, которую на булку не намажешь? Теперь украинцы хотят,чтобы Россия кормила.Как хорошо,чтобы платили за транзит газа и нефти.Армию воюющую дано кормить и одевать.За период независимости от транзита газа Украина получила более 100 млрд $. Заканчивается этот халявный период.Пора переходит на собственные корма.VGVasily GolovВ селе Воскресенское Черкасской обл украинская бабушка прыгнула в колодец, спасаясь от Путина. 62-летняя женщина не случайно упала в колодец, а прыгнула туда намеренно – с целью укрыться от "нападения" российского президента Владимира Путина.В колодце к давно уже не было воды.Женщина пролетела несколько метров и получила перелом левого бедра и правой голени, но осталась жива. В тв передаче говорилось, что Россия как "страна-агрессор" в любой момент может напасть на Украину, после чего она схватила подушку, немного еды, побежала во двор и прыгнула в колодец.СГСергей Гре_в"... А чего бастуют? -- Бляди, сэр."Комментировать
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