Сбежавшая в Европу Лобода поплакалась, вспоминая о России

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что пик ее карьеры пришелся на период работы в России. Об этом артистка рассказала в своем недавнем интервью, подводя итоги своей музыкальной деятельности и жизненных изменений после 2022 года.
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