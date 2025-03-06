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Мода и Шоу-бизнес

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Сбежавшая в Европу Лобода поплакалась, вспоминая о России

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что пик ее карьеры пришелся на период работы в России. Об этом артистка рассказала в своем недавнем интервью, подводя итоги своей музыкальной деятельности и жизненных изменений после 2022 года.

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