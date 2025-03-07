CAS удовлетворил апелляцию Это'О на решение Африканской конфедерации футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что удовлетворил апелляцию президента Ассоциации футбола Камеруна Самюэля Это'О к Африканской конфедерации футбола (CAF) на его исключение из списка кандидатов на выборах в исполком организации.
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