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CAS удовлетворил апелляцию Это'О на решение Африканской конфедерации футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что удовлетворил апелляцию президента Ассоциации футбола Камеруна Самюэля Это'О к Африканской конфедерации футбола (CAF) на его исключение из списка кандидатов на выборах в исполком организации.

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