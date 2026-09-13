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Аргументы недели

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Геополитический абсурд: неужели Ереван решил превратить 102-ю российскую базу в источник дохода?

Геополитический абсурд: неужели Ереван решил превратить 102-ю российскую базу в источник дохода?

В Ереване, похоже, окончательно потеряли чувство геополитической реальности. Очередной ультиматум, озвученный главой парламентской комиссии по обороне Виленом Габриеляном, звучит как плохая шутка: Армения готова ввести плату за пребывание 102-й российской военной базы в Гюмри, если Москва решит повысить цены на газ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя HotRS
HotRS

А предусматривает ли действующий договор какие-либо изменения или вообще прекращение его действия в одностороннем порядке?
Помнится, с Грузией тоже был договор.

Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kont

А ещё выслать к нему соплеменников, тыщ этак 150-200 за короткий период, самых борзых и наглых, с самками ивыблядками... Что он с ними делать будет, его проблемы....

Профиль пользователя Владимир Козлов
Владимир Козлов

Чем дольше российские власти церемонятся и пытаются что-то разъяснить Армении (точнее Пашиняну), тем наглее они себя ведут. Нечего с ними миндальничать. Надо как Иран, предупредил - сделал. Пашинян пошёл по стопам Зеленского. Продолжительность СВО уже показала, что у наших руководителей терпение бесконечное, но пора с этим кончать и начать думать о своём народе и его благополучии.