Политнавигатор Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) не сможет купить себе освобождения от административной и уголовной ответственности, если съездит с концертами в зону СВО.
«Знаю тех парней» – Песков не гарантировал безопасности Моргенштерну
Комментарии
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Айрат Галеев
Пошёл на хрен. Перед хохлами кривляйся, выблюдок. Я и раньше не понимал, как его на вилы не сажали, откуда поклонники? Он же откровенно презирал людей. Ну а бойцов СВО он наверное за людей не считает
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13 час.
Татьяна Романова
Что за блевотина на фото, чуть не стошнило.
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12 час.
Россиянин
Вот так природа избавляется от нечисти.
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7 час.
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