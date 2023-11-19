«Знаю тех парней» – Песков не гарантировал безопасности Моргенштерну

Айрат Галеев

Пошёл на хрен. Перед хохлами кривляйся, выблюдок. Я и раньше не понимал, как его на вилы не сажали, откуда поклонники? Он же откровенно презирал людей. Ну а бойцов СВО он наверное за людей не считает